Leite anuncia novo hospital e pacote de obras para de Eldorado do Sul

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta segunda-feira (4), um novo conjunto de medidas voltadas à consolidação do processo de reconstrução e retomada de Eldorado do Sul, um dos municípios mais impactados pela enchente de 2024. Com os anúncios, os investimentos destinados à recuperação da cidade somam R$ 237,45 milhões. O ato foi realizado na sede da prefeitura de Eldorado do Sul.

São quatro ações nas áreas de proteção contra cheias, desassoreamento, habitação e saúde: assinatura do contrato de atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra as cheias da Bacia do Jacuí; liberação de recursos para a realização de hidrojateamento - técnica para limpeza e desobstrução de redes de drenagem; formalização da compra de terreno para a construção de casas definitivas; e investimentos para a construção de um novo hospital.

Leite assinou o contrato para atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra as cheias da Bacia do Jacuí, em Eldorado do Sul. Nesta etapa, o investimento do governo estadual será de R$ 3,75 milhões, via Funrigs. A empresa contratada deverá apresentar o resultado do trabalho em até 180 dias.

O governo também confirmou a liberação de R$ 6 milhões para o município de Eldorado do Sul, por meio do programa Fundo a Fundo da Reconstrução, que integra o Plano Rio Grande. O recurso, proveniente do Funrigs, financiará a realização do serviço de hidrojateamento de 155 mil metros de redes de drenagem, com execução prevista de 12 meses.

Na solenidade, também foi formalizada a compra de um terreno de 72,9 mil metros quadrados no loteamento GardenVille, para a construção de casas definitivas. Estima-se que o espaço possibilitará a edificação de 473 unidades habitacionais. O Executivo estadual investiu R$ 47,6 milhões na aquisição do terreno e aplicará R$ 65,8 milhões na construção das moradias.

Também foi anunciado um investimento de mais de R$ 66 milhões para a construção de um novo hospital em Eldorado do Sul. A previsão é que sejam destinados R$ 1,65 milhão para o projeto e R$ 65 milhões para a obra.

O futuro Hospital Municipal de Eldorado do Sul será um serviço de média complexidade, com 65 leitos de internação e 10 leitos na sala de recuperação. Ele será referência para os moradores de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro, oferecendo atendimentos em diversas áreas.