São Leopoldo projeta desassorear ponto crítico do Rio dos Sinos

A prefeitura de São Leopoldo apresentou o projeto preliminar de desassoreamento do Rio dos Sinos, visando dar manutenção ao sistema de contenção de cheias, em audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores, tendo como proponente o vereador Daniel Daudt, líder do governo. O evento ocorreu nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, no plenário da casa legislativa e reuniu vereadores, representantes de secretarias municipais, representantes dos Grupos de Trabalhos Pró-diques, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Associação Roessler, representantes de prefeituras da região, entre outros.

A secretária do Meio Ambiente, Cláudia Costa, falou sobre o projeto e as ações que vêm sendo planejadas e realizadas. "São Leopoldo será pioneiro, pois seremos o primeiro município a fazer o desassoreamento após a enchente de 2024. Além do Grupo de Trabalho (GT) interno onde debatemos estratégias para a melhoria do nosso sistema de contenção de cheias, constituímos também um GT junto ao Governo do Estado para que possamos utilizar os recursos estaduais disponíveis", destacou. Os grupos de trabalho da Prefeitura envolvem as seguintes secretarias municipais: Meio Ambiente (Semmam), de Obras e Viação (Semov), Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb), Compras e Licitações, Habitação, e o Serviços Municipal de Água e Esgotos (Semae).

O vereador Daniel Daudt destacou o protagonismo da Câmara de Vereadores de trazer o debate para o Legislativo, unindo a comunidade, o Legislativo e o Executivo. "O Executivo foi um parceiro, porque criou um comitê que vai trabalhar junto conosco para executar obras, planejar obras", afirmou. Daudt ressaltou que o desassoreamento é uma ponta de um iceberg de uma série de ações que serão necessárias para o sistema de contenção de cheias, como a dragagem de arroios, limpeza de bocas-de-lobo, modernização de casas de bombas, modificação de altura de painéis elétricos, por exemplo.

"O poder legislativo se propôs hoje a estar fiscalizando, acompanhando e criando este canal entre o poder público, leia-se o prefeito Heliomar, que está muito preocupado com esta situação, assim como toda a cidade, e a comunidade", declarou. Na audiência ficou definido um encontro mensal com representantes da Câmara e do GT da Prefeitura e comunidade para acompanhamento das ações.