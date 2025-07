Nova ETE de Imbé deve estar pronta até o início do verão

Com conclusão prevista para dezembro deste ano, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Imbé é uma das principais obras em execução para ampliar o saneamento básico no município. Localizada no bairro Nova Nordeste, a ETE terá capacidade para tratar até 64 litros por segundo de esgoto doméstico — o equivalente a três piscinas olímpicas por dia. O investimento na construção e implantação da ETE é de R$ 28 milhões.

No início do segundo semestre de 2025, a Corsan concluiu 100% das obras de redes coletoras nos bairros Nova Nordeste e Courhasa. Foram instalados 9,3 km de tubulações e ramais, com investimento de R$ 4,8 milhões. Nesta área, os imóveis já estão com as ligações prontas para serem integradas ao sistema, porém os moradores deverão acessar a rede somente quando a Corsan liberar, após o início das operações da ETE Imbé, ressalta a coordenadora de Engenharia da Corsan, Luísa Stürmer, destacando que mais de 3,5 mil pessoas serão beneficiadas nesta região do município.

A segunda fase das obras de esgotamento sanitário em Imbé, iniciada nesta semana, prevê o assentamento de mais 57 quilômetros de redes coletoras e 4.450 esperas para conexão ao sistema em 48 vias da cidade. O investimento será de R$ 16,5 milhões, com previsão de atendimento para mais de 5 mil famílias. De acordo com a engenheira, as novas obras de expansão da rede vai representar um salto no desenvolvimento do município, já que o plano estabelecido pela Companhia é alçar a cobertura de esgoto dos atuais 0,5% para 30%, antecipando a meta intermediária do Marco Legal do Saneamento, que é de 35% até 2028. Com essas ações, a Corsan projeta retirar da natureza cerca de 1,7 milhão de litros de esgoto por mês, atualmente lançados sem tratamento, o que equivale a aproximadamente 20 piscinas olímpicas mensais.

Além da ETE, o projeto contempla a implantação de duas estações elevatórias — estruturas responsáveis por bombear o esgoto em trechos de baixa altitude. O investimento nesta etapa é de R$ 7,7 milhões. As estruturas serão dimensionadas para operar com vazões específicas para a alta e a baixa temporada, e com bombas reservas.

A Corsan mantém reuniões quinzenais com a administração municipal de Imbé para alinhar as frentes de obras, minimizar impactos e facilitar o planejamento urbano. A empresa reforça que a meta é alcançar 90% de cobertura de esgoto no município até 2033, conforme as diretrizes do Marco Legal do Saneamento.