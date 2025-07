Programa de preservação em área de represa de Caxias do Sul inicia com o plantio de 100 mudas de árvores

O plantio de 100 mudas nativas marcou o início das atividades do Programa de Melhoria das Áreas de Preservação do Entorno da Maestra, nesta quarta-feira (23), às margens da represa que abastece a cerca de 50 mil caxienses. O Termo de Cooperação celebrado entre a prefeitura de Caxias do Sul, o Samae e a Pedreira e Concretos Caxiense prevê a recuperação e preservação da flora, da fauna e do solo de uma área de 300 hectares pelo prazo de 10 anos.

Somente no primeiro ano, serão plantadas 5 mil mudas nativas e retiradas espécies invasoras, como pinus, eucalipto e ligustro. Também estão previstas a criação e o desenvolvimento de passadores de fauna silvestre para o livre trânsito dos animais, a melhoria da qualidade do solo e o enriquecimento de áreas com espécies clímax (como araucárias, ipês e canelas). Ações educativas com as comunidades da região e a prevenção ao vandalismo e à depredação completam o cronograma de um dos maiores programas de melhoria de ambientes naturais da cidade.

As ações serão desenvolvidas diretamente pela Pedreira Caxiense ou em parcerias com outras empresas e entidades. A primeira destas cooperações já está firmada com a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que iniciará o plantio de 1.200 mudas de árvores nativas em uma área de aproximadamente quatro hectares.