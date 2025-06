Cheia do rio Uruguai tira 1,5 mil pessoas de casa em Uruguaiana

A cidade de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, está enfrentando os impactos das chuvas que atingem a cidade desde a semana passada. A cota de inundação do Rio Uruguai, segundo a prefeitura, é de 8,50 metros, e nesta quinta-feira (26) atingiu a marca de 10,97m, conforme informações do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Até o momento, 1,5 mil pessoas foram atingidas pela enchente, segundo a Defesa Civil municipal. Destas, 257 estão desabrigadas e outras 1,2 mil estão desalojadas, que estão em casas de amigos ou parentes. Os bairros mais atingidos foram Mascarenhas de Moraes, Nova Esperança, Cabo Luís Quevedo e Santo Antônio.



Os desabrigados estão em locais disponibilizados pela prefeitura, como nos Centros Esportivos Zona Leste e Nova Esperança, nos bairros Santo Inácio e Nova Esperança, respectivamente. Há também abrigo no ginásio da Escola Estadual Elisa Valls, no bairro São Miguel. Para garantir a segurança de quem permanece nos abrigos, há um guarda municipal noturno para cada abrigo das 19h às 7h, além dos coordenadores durante o dia.