Igrejinha emite alerta de inundação após subida do rio Paranhana

A prefeitura de Igrejinha emitiu, nesta quarta-feira (18), um alerta de inundação iminente após o nível do rio Paranhana chegar a 4,50m na cidade. Foi registrado o extravasamento do rio na rua Independência, no bairro Moinho, na rua Independência, Centro, na rua Almiro Menezes de Castro, bairro 15 de Novembro, e e em outras três localidades.

13 pessoas haviam procurado o abrigo provisório da cidade, montado no Centro Comunitário do Loteamento Morada Verde devido ao avanço das águas nas ruas, mas já retornaram para suas residências na noite desta quarta-feira.



Até esta quarta-feira choveu 145 milímetros na cidade do Vale do Paranhana. A vizinha Taquara, que também é banhada pelo rio, decretou situação de emergência e cancelou as aulas em algumas escolas municipais.