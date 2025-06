Homem é resgatado no Arroio Feijó, em Alvorada

Durante as chuvas que atingem a cidade de Alvorada, um homem em situação de rua foi resgatado debaixo da ponte da Nova Gleba, no Arroio Feijó, na divisa entre Alvorada e Porto Alegre, nesta quarta-feira (18). A ação coordenada entre a prefeitura de Alvorada, o Corpo de Bombeiros e o Samu garantiu o salvamento da pessoa, que não teve a identidade revelada.Uma equipe da prefeitura encontrou o cidadão, que tem deficiências auditiva e de fala, enquanto realizava a limpeza no local e logo acionou os bombeiros. A possibilidade é que ele dormia sob a ponte e não percebeu a rápida subida do nível da água, ficando preso.