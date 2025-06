Equipamentos e insumos são encontrados no HPS em Canoas

diversos tipos de materiais hospitalares no segundo andar do Hospital Pronto Socorro de Canoas (HPSC) após realizarem uma vistoria no prédio, que está inativado desde as enchentes de maio de 2024. Dentre os materiais encontrados estavam cinco camas hospitalares novas e seis usadas, 80 colchões novos e lacrados , além de equipamentos hospitalares, insumos, materiais de escritório e de limpeza. Os objetos recolhidos serão encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), além das cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município nos próximos dias. Servidores da Secretaria Municipal da Saúde de Canoas encontraram, na semana passada,após realizarem uma vistoria no prédio, que está inativado desde as enchentes de maio de 2024. Dentre os materiais encontrados estavam, além de equipamentos hospitalares, insumos, materiais de escritório e de limpeza. Os objetos recolhidos serão encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), além das cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município nos próximos dias.

estava fechado para reformas Por conta disso, os pacientes estavam sendo atendidos no HNSG, que assumiu também o atendimento de emergência do município na quarta-feira (4) passada. De acordo com o secretário municipal adjunto de Gestão Hospitalar Gustavo Correa, a empresa não se manifestou para esclarecer a situação, apesar de ter sido notificada diversas vezes. O hospital, localizado no bairro Mathias Velho,desde a enchente e sua administração estava sob responsabilidade do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS)., que assumiu também o atendimento de emergência do município na quarta-feira (4) passada. De acordo com o secretário municipal adjunto de Gestão Hospitalar Gustavo Correa, a empresa não se manifestou para esclarecer a situação, apesar de ter sido notificada diversas vezes.

"A questão do valor mensal que eles (IAHCS) recebiam foi a menos ao contrato, porque eles não estavam 100% na sua operação, então não tem porquê pagar o valor total. Tentamos mandar duas vezes um documento para o IAHCS assinar, tentamos discutir com eles sobre onde que nós vamos suprimir esses valores, no qual não tivemos êxito. Todos os dias faltava profissional, o Nossa Senhora das Graças acabava colocando nas áreas por falta de profissional do IACHS. Tem 600 funcionários, mas dentro da emergência estão trabalhando com menos que isso", explica.

A vistoria ocorreu após o encerramento do contrato do município com o IAHCS para a gestão hospitalar. Os principais materiais foram encontrados na UTI Trauma do hospital, recebidos de doações ou comprados, segundo o secretário. "Nós fizemos diversas fiscalizações. Encontramos algumas salas fechadas e a nossa equipe veio e começou a pedir para abrir essas salas, e nos deparamos com diversos materiais aqui dentro. Os insumos que, muitas vezes, estavam em falta na emergência, e algumas questões de mobiliário onde nós poderíamos fazer uma acomodação melhor aos nossos pacientes da emergência", afirma.

Dentre os materiais, destacam-se também 59,4 mil agulhas e 37,8 mil seringas fechadas, além de outros insumos que possuem prazos de validade. O secretário diz que a equipe farmacêutica está avaliando estes materiais antes de enviá-los ao HNSG e às UPAs e suas origens serão definidas a partir de um relatório tanto de quantitativo, quanto fotográfico.

A Saúde municipal não tem informações sobre a retomada dos atendimentos no Hospital de Pronto Socorro, visto que este assunto está sendo discutido principalmente pela Secretaria de Projetos e Captação de Recursos. A prefeitura de Canoas e o governo estadual devem fazer uma parceria para abrir um novo espaço de emergência clínica no Hospital Universitário de Canoas.