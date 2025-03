HPS de Canoas recebe a doação de colchões hospitalares

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) recebeu uma doação de equipamentos da fabricante de equipamentos e cabos ópticos Furukawa, para o esforço de reconstrução após os danos causados pelas enchentes de maio de 2024. A empresa garantiu à instituição 80 colchões hospitalares e três marca-passos, contribuindo para a retomada dos atendimentos com mais estrutura e qualidade.

A iniciativa reforça a importância do apoio do setor privado para garantir que o hospital volte a atender a população de Canoas e região com a segurança e eficiência necessárias. "Estamos trabalhando para reconstruir o prédio do HPSC e colocá-lo novamente à disposição para o atendimento da comunidade, e o apoio da iniciativa privada é importantíssimo e muito bem-vindo", afirma o prefeito Airton Souza.

O diretor administrativo do HPSC, Marcelo Elísio Oliveira, também agradeceu a empresa pela solidariedade. "Cada doação recebida tem um impacto significativo na nossa missão de reconstruir o HPSC e garantir um atendimento digno e humanizado. Seguimos trabalhando para reerguer o hospital e devolver à comunidade um serviço essencial à saúde pública", complementou