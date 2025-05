Ponte do Exército, entre Lajeado e Arroio do Meio, é desativada

que ligava Lajeado a Arroio do Meio, foi desativada nesta terça-feira (6) para lavagem e preparação para remoção, e, posteriormente, a retirada, que está prevista para 12 de maio. Alternativa para a travessia de veículos de cargas pesadas, a ponte provisória do Exército,para lavagem e preparação para remoção, e, posteriormente, a retirada, que está prevista para 12 de maio. A retirada ocorre devido à conclusão da nova ponte da ERS-130 , sobre o rio Forqueta, que restabeleceu em definitivo o tráfego na região após a enchente de maio de 2024.

A ponte foi instalada pelo Exército Brasileiro em agosto . A ponte metálica foi a alternativa para veículos com cargas pesadas fazerem a travessia sobre o Rio Forqueta entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio.

A rua Romeu Júlio Scherer, via que dá acesso à ponte, permanece com tráfego local de veículos. Após a retirada definitiva da ponte, o acesso às cabeceiras será bloqueado com material rígido a fim de evitar que os veículos transitem até as cabeceiras da travessia provisória.