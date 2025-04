Tarifa zero em ônibus de São Leopoldo custaria R$ 48 milhões ao ano

para que os ônibus da cidade não tenham cobrança de passagem custo estimado em aproximadamente R$ 48 milhões anuais, o que representa cerca de 3% do orçamento municipal de 2025. Em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Transporte Coletivo, os vereadores de São Leopoldo puderam conhecer o resultado do estudo de viabilidade técnica contratado. Conforme Giancarlo Gama, responsável pelo estudo, a implementação da política de Tarifa Zero no transporte público em São Leopoldo é uma considerada proposta viável e financeiramente sustentável, com, o que representa cerca de 3% do orçamento municipal de 2025.

implementou a Tarifa Zero na cidade do Vale do Paranhana, há três anos O ex-prefeito de Parobé, Diego Picucha, participou do encontro e apresentou seu relato de gestor que. Ele salientou o aumento das receitas da cidade, como ISSQN e retorno do ICMS, o que gerou um fomento ao comércio local. "Os passageiros passaram de 200 para mais de 1 mil por dia e, além disso, Parobé também teve benefícios ambientais e desafogou o trânsito no centro da cidade", salientou.

Para São Leopoldo, a estimativa é que a Tarifa Zero apresentaria um custo de aproximadamente R$ 48,3 milhões, levando em conta um aumento no km de 20% e um custo por km de R$7,40. "Agora, com este estudo finalizado, vamos iniciar uma sequência de apresentações para as entidades de classe e para o conjunto da sociedade para ampliarmos o debate com a população", ressaltou o vereador Anderson Etter, coordenador da Frente Parlamentar e proponente do projeto. Segundo ele, zerar a tarifa do transporte público "proporciona que cidadãs e cidadãos possam acessar à plenitude de serviços de saúde, educação, lazer e trabalho, que, por uma questão econômica, não estão acessíveis".