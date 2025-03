Escolas do Sul do RS cancelam aulas por conta do calor

A onda de calor prevista para quinta (6) e sexta-feira (7) fez com que municípios da Região Sul do Estado cancelassem as aulas na rede pública municipal. Duas das principais cidades, Pelotas e Rio Grande, decidiram liberar os alunos das atividades. A previsão é de retorno na segunda-feira (10). Turuçu, São José do Norte e Capão do Leão também seguiram a determinação.

Em comunicado publicado na quarta-feira (5), a prefeitura de Pelotas editou um decreto em que suspende as aulas na rede pública municipal de ensino. A decisão decorre da previsão de forte calor no município. As aulas voltam normalmente segunda-feira (10), quando os serviços de meteorologia indicam temperatura máxima de 24° no município.

Para esta quinta, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado, os termômetros indicam 34° em Pelotas, com sensação térmica de 39° na parte da tarde. Na sexta, o serviço de meteorologia da Empresa aponta máxima de 33° para o horário, com sensação térmica de 37°. Algumas das aulas na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foram suspensas, em salas sem ar condicionado. Na Universidade Católica de Pelotas (UCPel), as atividades seguem normalmente. Para esta quinta, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado,na parte da tarde. Na sexta, o serviço de meteorologia da Empresa aponta máxima de 33° para o horário, com sensação térmica de 37°. Algumas das aulas naforam suspensas, em salas sem ar condicionado. Na, as atividades seguem normalmente.

Já em Rio Grande, a Secretaria de Educação (Smed) decidiu seguir o mesmo caminho. O motivo é a condição das escolas que, segundo a pasta, não estão preparadas para o calor excessivo. Cerca de 20 mil estudantes foram impactados pela medida.

O secretário-adjunto de Educação de Rio Grande, Sícero Miranda, explica que praticamente todas as escolas da rede municipal não comportam o número de alunos em relação aos ventiladores disponíveis. Em semanas anteriores, algumas delas chegaram a usar estruturas como ginásios e quadras cobertas para colocar os alunos, de forma mais espalhada, a fim de amenizar a situação. No entanto, para essa semana, cujo calor foi maior, essa medida não foi possível.

"Estamos diante de uma temperatura e um calor que nunca vimos. Em Rio Grande, costumamos ter dias como esses amenizados pelo vento da Lagoa dos Patos, algo que não tivemos agora. Isso nos obrigou a suspender as aulas", explicou.

Agora, a Educação municipal está realizando uma tomada de preços para a compra de ventiladores. A ideia é que alguns equipamentos sejam comprados e endereçados às escolas. Outra medida, segundo Miranda, é debater uma legislação municipal que permita o ensino remoto em situações extremas, sobretudo ligadas ao clima. As aulas serão compensadas de duas formas, que serão votadas pelos diretores das escolas: em dois sábados ao longo do ano ou com o prolongamento do ano letivo, previsto para terminar em 12 de dezembro.

Ainda na cidade, o campus Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) também decretou a suspensão das aulas - o retorno das atividades ocorreria na quarta-feira. As atividades presenciais serão retomadas na segunda-feira (10). Elas serão serão recuperadas de forma presencial, segundo a instituição, e as funções administrativas estão sendo realizadas de forma remota.