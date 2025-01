Venâncio Aires ativa segundo caminhão-pipa para fornecer água

Um novo auxílio é disponibilizado para levar água potável às famílias do interior de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O segundo caminhão-pipa foi ativado para atender a alta demanda de pedidos de água, e as primeiras entregas ocorreram nesta semana.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sid Ferreira, o veículo foi adaptado de forma adequada para o transporte de água potável para consumo das necessidades essenciais das famílias e para os animais. Este é o segundo caminhão-pipa que o município disponibiliza e vai facilitar a logística de entrega de água, e assim, atender áreas opostas do município ao mesmo tempo.

Em um primeiro momento foi definido que o segundo caminhão-pipa vai atender famílias das localidades de Vila Mariante e Vila Estância Nova. Ainda, de acordo com o secretário Sid, nenhuma família que realizou o pedido ficará sem água. "Mesmo com chuvas isoladas em algumas localidades, a água da chuva não é suficiente para encher reservatórios por ser de pouca proporção. Montamos este segundo caminhão com tanque de 5 mil litros para atender a demanda de pedidos de água potável que chegam do segundo e nono distritos, e não vamos deixar nenhuma família, que sofre com a estiagem, desassistida", afirma Ferreira.

O caminhão-pipa que já realiza o trabalho de entrega de água potável na região da Serra comporta 8 mil litros. Uma das localidades que segue cronograma de abastecimento é Linha Alto Paredão Pires onde mora a agricultora Josiele Fátima da Silva, de 35 anos. "É muito importante, porque muitas famílias que tem propriedade não tem acesso à água potável e hoje é raro quem tem uma fonte de água que segura para passar uma estiagem", comenta a agricultora que recebe durante todo o ano, a cada duas semanas cerca de 4 mil litros de água. Atualmente, a Secretaria conta com 17 solicitações de água potável para serem atendidas.