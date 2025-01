Federasul marca reunião de integração no Litoral Norte

No dia 31 de janeiro, a Federasul dará início às suas atividades de 2025 com a primeira reunião de integração em Osório, no Litoral Norte. A abertura será conduzida pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, e pelo vice-presidente de Integração, Rafael Goelzer. O encontro, que inicia às 13h30min, vai acontecer na Câmara de Vereadores do município com mais de 100 dirigentes empresariais inscritos.

O tema central da reunião é o projeto de valorização das pessoas pelo emprego, que busca fortalecer o mercado de trabalho no Estado. O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também estará presente na reunião já que a entidade é parceira da prefeitura na iniciativa que visa valorizar a força de trabalho em todo o Rio Grande do Sul. A ideia da entidade é expandir o projeto para municípios cujas lideranças locais e prefeitos estejam comprometidos com o desenvolvimento regional.

"Nosso objetivo é impulsionar o trabalho, a produção e a busca pela excelência como meios para superar as dificuldades. Queremos criar oportunidades para pessoas dispostas a trabalhar e preencher as diversas vagas com carteira assinada que estão disponíveis", afirmou Costa.

Durante o encontro, o vice-presidente de Economia da Federal, Fernando Marchet, fará uma análise econômica do cenário atual, enquanto o vice-presidente de Infraestrutura, Antonio Bacchieri, apresentará uma visão detalhada sobre as oportunidades na área de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Neste primeiro encontro do ano, a entidade formaliza também seu cronograma de ações e divulga a Carta de Osório, que expressa as preocupações e expectativas da classe produtiva e identifica as ações necessárias tanto na esfera estadual como federal.