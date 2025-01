Iniciativa vai entregar 10 novas pontes em cidades do Vale do Taquari

Um esforço conjunto está sendo feito para a reconstrução de ligações do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas cheias de 2023 e 2024. Por meio do projeto Reconstrói, iniciativa da Federação das Entidades Empresariais (Federasul) e dos Institutos Floresta e Ling, a Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC-VT) está administrando as obras do projeto Construindo Pontes Através do Associativismo.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, observa que essa é uma iniciativa inédita, e que os projetos selecionados atendem as necessidades econômicas e sociais dos municípios. Já o presidente da CIC-VT, Ângelo Fontana, concluiu recentemente a vistoria de cinco pontes em construção na região alta do Vale. Durante a visita, ele encontrou os prefeitos locais para formalizar a assinatura dos termos de compromisso para a doação integral das pontes às prefeituras. Na próxima semana, as vistorias devem ocorrer na Região Baixa do Vale do Taquari.

A expectativa é que até março de 2025 sejam entregues as 10 pontes, O projeto prevê a construção de pontes com capacidade para suportar 45 toneladas e dimensões de 12 metros, seguindo os padrões exigidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER). O custo de cada estrutura gira em torno de R$ 780 mil. As prefeituras, que devem garantir a ligação das cabeceiras, realizar a topografia, análise do solo e definir a altura das pontes, investem 5% do valor.

Em fase final de instalação estão as estruturas das pontes de Poso Novo, Doutor Ricardo, Ilópolis e Putinga. As obras já começaram em Travesseiro, Relvado e Coqueiro Baixo. Também receberão as pontes Encantado, Arroio do Meio e Anta Gorda.