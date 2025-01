Projeto RodaCine terá agenda para exibição de filmes na faixa de areia em praia da cidade de Pelotas

Em fevereiro, veranistas, moradores e visitantes do Laranjal que curtem cinema terão a oportunidade de assistir à exibição de filmes na areia da praia em Pelotas. O projeto RodaCine, realização da Fundação de Cinema RS (Fundacine), retorna depois de 10 anos para levar cinema gratuito a 20 municípios do interior gaúcho, e a cidade da Região Sul será a terceira cidade contemplada com a mostra itinerante: no dia 1º de fevereiro, às 19h, na Arena do Sesc, no balneário Santo Antônio.

O projeto RodaCine visa à difusão e circulação dos produtos cinematográficos, à descentralização da exibição e à democratização do acesso ao cinema nacional, por isso exibe exclusivamente obras audiovisuais gaúchas, como uma forma de valorizar e incentivar a indústria do audiovisual local. Em cada uma das cidades serão exibidos filmes de curtas, longas-metragens e pilotos de séries gaúchos em espaços públicos, procurando atender a todos os gostos: comédias, dramas, animações, infantis e documentários, em sessões com mediação de realizadores e agentes culturais locais.

Também serão realizadas oficinas de introdução à linguagem audiovisual abertas ao público. Todas as atividades serão gratuitas A mostra é gratuita e fará a exibição de um longa e diversos curtas-metragens. Em Pelotas, o RodaCine conta com o apoio logístico da Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). Na tarde de quarta-feira (15), a secretária de Cultura, Carmem Vera Roig, recebeu representantes do projeto e logo o diretor de Planejamento e Projetos, Alexandre Mattos, acompanhou o grupo à praia do Laranjal, para definir o local do evento, escolhendo o trecho da areia da praia do balneário Santo Antônio que tem uma iluminação especial com holofotes.