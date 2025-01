São Sebastião do Caí define eventos de Carnaval

A prefeitura de São Sebastião do Caí anunciou uma programação especial para celebrar o Carnaval de 2025. As comemorações prometem animar moradores e visitantes entre fevereiro e março.

Acidade se prepara para festejar a data mais popular do Brasil com diversas atrações culturais que comemoram os 150 anos de história do município e valorizam os talentos locais. De 1º de fevereiro a 8 de março, os caienses poderão desfrutar de eventos que incluem três tradicionais muambas carnavalescas e outros momentos festivos. No dia 1º de fevereiro, será realizada a escolha da Corte do Carnaval de São Sebastião do Caí,. Em 8 de fevereiro, acontece a apresentação da escola de samba Império da Zona Branca.

Sete dias depois é a vez da apresentação da escola de samba Unidos do Quilombo, e no dia 1º de março, será a vez da Unidos da Navegantes. Para encerrar as festividades, no dia 8 de março, o Parque Centenário receberá uma apresentação especial que marcará o encerramento das celebrações do Carnaval, com a apresentação de artistas locais.