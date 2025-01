Puma é avistado em área rural da cidade de Taquara

A Defesa Civil de Taquara recebeu um chamado relatando a presença de um animal silvestre na área rural, próximo a residências da localidade de Freguesia do Mundo Novo. O animal, identificado como possivelmente um puma, foi registrado em vídeos de câmeras de monitoramento na notie de segunda-feira (13).

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros Militar de Taquara e da Polícia Ambiental (Patram) foram até o local, mas não conseguiram localizar o animal. Apesar de ser uma região de grande extensão rural, com criação de gado e plantações, o terreno apresenta áreas de mata fechada, o que poderia fornecer abrigo para o puma.

De acordo com os biólogos consultados pela Secretaria de Meio Ambiente, o puma normalmente não representa risco para as pessoas, a menos que se sinta ameaçado. O animal, descrito como arisco e inteligente, pode estar apenas transitando pela região, que conta com diversas áreas de vegetação densa que conectam municípios vizinhos.

Moradores da área não relataram até o momento ferimentos em animais domésticos ou de criação. As autoridades locais seguem monitorando qualquer movimentação do animal e pedem que a população, caso aviste o puma, não interaja com o animal.