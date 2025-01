Após tratamento, potro é colocado para doação em Campo Bom

A saúde do potro Saci, tratado pelo Hospital Veterinário Feevale está restabelecida, e o animal foi colocado para adoção em Campo Bom. Em novembro de 2022, o veterinário Mosael Taschetto, da prefeitura, entrou em contato após encontrar o animal abandonado na cidade. Atualmente com cerca de dois anos e seis meses de idade, Saci chegou ao hospital com uma lesão profunda no membro posterior, infecções generalizadas, alterações no hemograma e desnutrição. Na época, pesava 118 kg, e hoje está com 300 kg.

Após evolução no quadro de saúde nas primeiras semanas de atendimento, o animal foi submetido a uma cirurgia para a amputação de parte do membro posterior onde encontrava-se a lesão. Esse procedimento foi realizado no centro cirúrgico de grandes animais do Hospital Veterinário da Feevale. "Decidimos realizar a amputação da região do metatarso do membro posterior do animal devido a problemas de cicatrização tecido e sangramentos frequentes. O potro não tinha condições de encostar a pata no chão. Com a amputação, o animal pôde usar próteses, evitando futuras infecções e com um prognóstico favorável de vida", afirma o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade Feevale, Gabriel Pereira