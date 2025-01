Escassez de água desafia moradores de Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires precisou realizar uma ação de entrega de água potável para famílias do interior do município. O trabalho se intensifica durante os meses de verão por conta do calor neste período e da falta de chuva prolongada que impossibilita que açudes e outros reservatórios encham de água. Até o momento, mais de um milhão de litros de água foram entregues.

A equipe realizou o abastecimento do caminhão-pipa com água tratada da Corsan e entregou 9 mil litros para três famílias, duas em localidades de Linha Picada Revólver, Linha Brasil (Picada Bohn), e uma na cidade, no bairro Santa Tecla, que enfrentam dificuldades devido a escassez de água.

De acordo com o coordenador da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rodrigo Garin, a entrega de água faz parte de um esforço coordenado para minimizar os impactos da estiagem, que tem comprometido o abastecimento de água em locais da cidade e regiões do interior. "Ações como essa são importantes para beneficiar a população que sofre com os efeitos da estiagem. Realizamos o abastecimento de água e conseguimos perceber o alívio e a alegria das pessoas quando chegamos para as entregas", destaca Garin.

Até o momento, a entrega de água está sendo realizada por um caminhão-pipa, mas o prefeito Jarbas da Rosa já autorizou a contratação de um caminhão extra para agilizar as entregas. Atualmente, são realizados dois turnos com entregas de água, beneficiando em torno de seis famílias com 16 mil litros ao todo. Com o auxílio de outro caminhão, a entrega de água duplicará.

A escassez de água é um desafio de moradores, que dependem do auxílio para conseguir ter água. O agricultor de Linha Picada Revólver, João Olair de Souza, de 54 anos, estava há duas semanas sem água e recebeu 2,6 mil litros. "Fizemos o pedido da água na quinta-feira passada e graças a Deus hoje a água chegou. Estou muito agradecido a todos que trouxeram a água. Nós aqui em casa somos entre cinco pessoas, mas estamos com parentes para ajudar no fumo", explica João.