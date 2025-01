Acordo busca a criação de hub logístico na Região Central do RS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm) assinaram um protocolo de intenções para, juntas, buscarem recursos com o objetivo de desenvolver as bases de um possível hub logístico na Região Central do Estado. Com o objetivo de transformar a logística e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, a iniciativa visa estabelecer um sistema integrado de transporte multimodal para otimizar rotas logísticas, conectar diferentes modais de transporte e criar um novo polo de crescimento industrial e econômico no Estado.

O projeto será implementado em quatro fases: estudo inicial, estudo preliminar, projeto conceitual e implantação. Neste momento, entramos na segunda fase, que tem um investimento estimado de R$ 342,8 mil. O estudo envolve uma equipe interdisciplinar de pesquisadores, analistas e estudantes, e prevê entregas fundamentais, como a análise do fluxo atual de tráfego, projeções logístico-econômicas e o dimensionamento da capacidade de transporte nos diferentes modais.

Com inspiração em casos de sucesso como o de Extrema-MG, onde investimentos logísticos resultaram em um crescimento de 536% do PIB local entre 2002 e 2021, o projeto destaca as potencialidades únicas da região. A centralidade geográfica, o ecossistema de formação de capital humano, o polo regional de saúde e as conexões estratégicas com o Mercosul e o Oceano Atlântico são fatores decisivos para o sucesso da iniciativa. A expectativa é que a criação do hub logístico gere impactos significativos, como a diversificação econômica da região, o fortalecimento das rotas comerciais internacionais e a resiliência frente a eventos climáticos.