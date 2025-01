Encruzilhada do Sul inicia programação de verão

A prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, preparou uma programação especial para saudar o verão 2025. Realizado em parceria com o Sesc, o Conecta Verão ocorre entre os meses de janeiro e março, envolvendo uma série de atividades culturais, esportivas, além de lazer e entretenimento. Para esse ano, a expectativa é aumentar esses números, com uma variedade de atividades espalhadas por locais estratégicos da cidade, como a Praça Central, a Praça da Santa, o Parque dos Olivais e o Passo da Guarda.

A abertura do projeto está marcada para o domingo (12), a partir das 15h, no Centro da cidade. Destaque para roda de capoeira e shows musicais. Ao longo do mês, além de shows, serão realizados torneios de vôlei de areia e futevôlei. Já em fevereiro, o destaque fica por conta da Muamba de Carnaval, marcada para o dia 28.

Em março, as atrações são a programação de Carnaval, entre os dias 1º e 4, e a tradição do Bumba Meu boi, no dia 8 de março e que acontece ao longo das principais ruas da cidade. Reunindo crianças, jovens e idosos, a festividade é realizada no município desde 1920 e é considerada uma das comemorações mais populares do município e da região.