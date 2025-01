Gravataí recebe título por cuidados a pacientes com AVC

A cidade de Gravataí entrou para o seleto grupo de "Cidades Angels" no atendimento a vítimas de acidente vascular cerebral (AVC). É o terceiro município do Brasil e o décimo segundo no mundo a obter a certificação. As unidades básicas de saúde, as UPAs, o SAMU e o Hospital Dom João Becker estão padronizados. E ações nas escolas municipais já preparam as novas gerações para a prevenção.

Para conseguir a chancela era preciso interligar processos em estruturas distintas. "Os principais desafios foram integrar os diferentes níveis de assistência, garantindo que todos os profissionais estivessem treinados e alinhados com protocolos internacionais. Além disso, trabalhamos em uma mudança cultural na comunidade, envolvendo escolas e famílias no reconhecimento do AVC e nas medidas preventivas", destaca o coordenador da equipe multidisciplinar de combate ao AVC no hospital da cidade, Diógenes Zan. Hoje, Gravataí já conta com protocolos estabelecidos para agir na prevenção, no socorro e na reabilitação de sequelas.

De acordo com a prefeitura, a parceria com o Hospital Dom João Becker permitiu avanços na conscientização sobre os sinais e sintomas do AVC, a exemplo da iniciativa realizada junto à escola municipal Santa Madalena, em outubro. A formação, que reuniu profissionais da saúde, iniciou a capacitação nas escolas municipais, que prossegue. O objetivo do treinamento lúdico é fazer com que os alunos multipliquem os conhecimentos aprendidos para suas residências, com seus pais ou responsáveis.

O título é concedido pela Angels Initiative, entidade internacional que conta com o apoio da World Stroke Organization (WSO) e da Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares (SIECV). Ao todo, são 8.965 hospitais avaliados ao redor do mundo, com mais de quatro milhões de pacientes tratados por ano. Além do Brasil (Ribeirão Preto, Sapucaia do Sul e Gravataí), as doze "Cidades Angels" do mundo estão localizadas em países como Portugal, Espanha, Itália, Hungria e Ucrânia.