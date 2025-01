Loteamento em Pelotas tem futuro definido

Em um dos últimos atos de gestão, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, editou um decreto que denominou o futuro Loteamento Doutor Raulino Cardoso, aprovado com recursos garantidos para ser construído na rua Leopoldo Brod, 3.480, nas Três Vendas. A iniciativa trata-se de um reconhecimento da trajetória política e de liderança comunitária da região do Pestano, que fica no bairro

Paula conversou com os familiares do homenageado e contou que quando o vereador Rafael Dutra fez a solicitação da homenagem a Raulino Cardoso, ela lembrou que o ex-prefeito Bernardo de Souza, principal referência política de Paula, tinha grande apreço por ele. O vereador explicou a importância e a relação de Raulino Cardoso com o novo loteamento que irá abrigar 250 famílias por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. "Raulino lutou muito para garantir moradias para a comunidade do Pestano, e esta é uma forma de tornar sua história viva", declarou o vereador.

A construção do loteamento com 250 casas na avenida Leopoldo Brod foi aprovada pelo Ministério das Cidades em outubro de 2023. O empreendimento será direcionado à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até dois salários-mínimos ou R$ 2,6 mil. A área escolhida conta com infraestrutura, escolas, posto de saúde, Cras, pontos de ônibus e supermercados.