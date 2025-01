Governo federal confirma R$ 31 milhões para construção de 210 casas em Canoas

A prefeitura de Canoas garantiu, junto ao governo federal, R$ 31 milhões para a reconstrução de 210 residências, no valor de R$ 150 mil cada, em terrenos atingidos pela enchente de maio. Serão beneficiadas as famílias em situação de vulnerabilidade social que tiveram as estruturas de suas casas comprometidas, conforme comprovado nos laudos técnicos emitidos pela Defesa Civil do município.

Como esses recursos serão encaminhados ao município, a prefeitura deverá fazer uma licitação para contratar a empresa que será a responsável pela execução das obras. Também será feito um processo de seleção para designar as famílias que serão beneficiadas com as novas moradias. As novas residências serão construídas nos terrenos onde os imóveis ficaram destruídos.

Além desses recursos para novas moradias, Canoas já foi habilitada pela União para construir 3,4 mil unidades habitacionais. A prefeitura de Canoas também está construindo dois novos residenciais, com 200 apartamentos cada, um no bairro Niterói e outro no bairro Fátima.