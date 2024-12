Santa Maria lança calendário de corridas municipais

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, lançou o Calendário de Corridas para o ano de 2025. Inicialmente estão previstas 14 provas ao longo do ano, que reunirão mais de 12 mil corredores no total, entre elas a Rústica de Aniversário do Município e a 3ª Maratona de Santa Maria, com cinco mil vagas.

Conforme o chefe da pasta de Esporte, Gilvan Ribeiro, o objetivo do calendário é fortalecer a realização destes eventos e qualificar as provas, estabelecendo padrões de qualidade e segurança. "O que a secretaria de Esporte e Lazer está fazendo é valorizar os profissionais de educação física e todos os praticantes de corrida de rua. A partir do calendário teremos critérios a serem seguidos por quem deseja realizar uma prova em Santa Maria, como presença de ambulância, trajeto balizado e pontos de hidratação. Isto garante a boa execução dos eventos e atrai corredores", avalia.

Sete percursos serão utilizados para as provas. Eles devem compreender diferentes regiões da cidade, Ainda conforme o secretário Gilvan Ribeiro, cinco corridas contarão pontos para o ranking municipal de corrida de rua: Corrida do Sesi; Corrida do Sest Senat, Corrida da Up Fitness, Circuito Sesc, e Rústica de Aniversário de Santa Maria. Mais informações serão divulgadas posteriormente.

A primeira prova do calendário já está com as inscrições abertas neste link. O evento é organizado pela Go Fit Assessoria em parceria com a Prefeitura, e ocorre no dia 16 de fevereiro. São 500 vagas disponíveis no total. Os interessados em solicitar a inclusão de novas provas no calendário oficial devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer