Museu do Vinho é inaugurado em Gramado

O Museu do Vinho de Gramado foi inaugurado na cidade da Serra.. O espaço está localizado na avenida das Hortênsias, nº 5365 , no bairro Carniel e funciona diariamente das 9 às 17 horas.

A experiência é autoguiada em um ambiente dedicado à história e à cultura do vinho. O visitante é envolvido por um uma exposição histórica que conta os principais capítulos do vinho no país e ainda combina tradição, educação e degustação.

O empreendimento proporciona uma imersão na história e na cultura da enologia. "O visitante vai encontrar uma exposição sobre a jornada milenar, sobre os últimos oito mil anos, um pouco sobre ciência e saúde e o quanto os vinhos fazem bem à saúde, ao coração, enfim, ao rejuvenescimento. Depois falamos um pouco sobre as sensações do vinho, aromas, cores e texturas", revela o proprietário do museu, o empresário e sommelier, Jonas Lüdcke.

No museu, o visitante além de conhecer a história da bebida milenar também é apresentado aos melhores rótulos do Sul do Brasil fabricados na região de Altos Montes em Flores da Cunha e proximidades, onde está concentrada a maior produção de vinhos do país e também da Região de Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos, a capital nacional do vinho.

Na enoteca do museu, estão à venda acessórios e artigos relacionados à enologia e ao consumo de vinhos. A loja conta com uma adega composta por rótulos nacionais produzidos por 12 vinícolas, em especial vinhos finos: Del Piero, Ravanello, Valduga, Salton, Laurentis, Luiz Argenta, Salvatore, Aurora, Giaretta, Santa Augusta, Jolimont e Halberth. "Ahistória brasileira, o vinho nos últimos 500 anos está em evidência. É uma visita cheia de cultura, cheia de história, cheia de riquezas, inclusive sobre a nossa regionalidade, sobre o vinho, na Serra Gaúcha", ressalta Jonas. Os ingressos promocionais custam R$ 99,00 e possibilitam a entrada de até dois adultos