Estrada entre Arroio do Meio e Travesseiro é asfaltada

Um ato simbólico marcou a entrega da pavimentação asfáltica da VRS-811, entre Arroio do Meio e Travesseiro, no distrito de Forqueta, na presença de líderes locais e moradores. O trecho entre os dois municípios compreende 9,5 quilômetros de extensão. A obra foi viabilizada pelo governo estadual, por meio de contrato assinado em outubro de 2021, em Porto Alegre. As obras de asfaltamento da rodovia foram executadas pela Construtora Conpasul.

Aguardada há mais de quatro décadas pela comunidade, a pavimentação além de trazer mais qualidade de vida para os moradores, também promove o desenvolvimento dos dois municípios, visto o expressivo número de pessoas que utilizam dessa estrada diariamente. A pintura e sinalização da via devem ser realizadas nos próximos dias.

Líderes locais e moradores destacaram a satisfação em ver o sonho de tantos anos, finalmente concretizado. Já o prefeito Danilo Bruxel reforçou que a conclusão deste asfalto deve ser muito comemorada pela comunidade. "Essa conquista é de todas as pessoas que fizeram a sua parte para que essa ligação asfáltica saísse do papel e se tornasse realidade. Arroio do Meio e Travesseiro ganham muito com essa pavimentação que com certeza trará ainda mais desenvolvimento para ambos os municípios", complementou.