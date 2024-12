Famílias de São Jerônimo recebem casas temporárias

A sexta entrega de casas temporárias para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul ocorreu nesta semana, no bairro Pereus, em São Jerônimo, na Região Carbonífera. O município recebeu 30 módulos habitacionais temporários, totalizando 242 entregues até agora. A ação possibilitou a desativação do último abrigo do município, além de oferecer mais conforto para que as famílias aguardem as casas definitivas.

O vice-governador, Gabriel Souza, falou sobre as etapas que precisam ser cumpridas para a construção de casas definitivas para as famílias atingidas pelas enchentes, tais como escolha do terreno, licenças ambientais, saneamento básico, fornecimento de energia elétrica e de água. Por isso, as casas temporárias são fundamentais para oferecer estrutura adequada para um acolhimento individualizado de forma mais ágil. As moradias temporárias integram o programa A Casa é Sua – Calamidade, que tem o objetivo de promover a política habitacional de emergência atuando em três frentes: casas temporárias, que são ocupadas pelas famílias enquanto aguardam as casas definitivas; casas definitivas; e doação de casas por empresas parceiras.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, destacou o empenho para que, no menor tempo possível, mais famílias atingidas pelos eventos de maio sejam atendidas com locais dignos de moradia. “Esse modelo foi escolhido pela alta qualidade que possuem. Estamos aqui para demonstrar nossa capacidade de dar a volta por cima e mostrar que nenhuma dificuldade é tão grande que não possa ser superada pelo trabalho de todos nós juntos”, disse o titular da pasta.

Já foram entregues moradias temporárias em Encantado (30), Cruzeiro do Sul (28), Estrela (86), Triunfo (48) e Rio Pardo (20). As próximas entregas devem ser realizadas Arroio do Meio (40) e novamente em Cruzeiro do Sul (35) e Encantado (50), municípios que viabilizaram novos locais para a instalação dos módulos. Ao todo, serão 500 casas desse modelo, com um investimento de R$ 66,7 milhões do Estado. O Executivo estadual também está investindo R$ 58,7 milhões na construção de 422 casas definitivas em 11 municípios.

O prefeito de São Jerônimo, Evandro Agir Heberle, parabenizou o governo estadual pela forma como vem atuando na reconstrução do Rio Grande do Sul após os eventos meteorológicos de maio. “Estamos em um dos primeiros grandes passos na reconstrução habitacional do nosso município”, afirmou