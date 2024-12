Santa Maria deve ter reforma administrativa para 2025

A prefeitura de Santa Maria protocolou, nesta terça-feira (17), na Câmara de Vereadores, o projeto de reforma administrativa. A reestruturação das secretarias e autarquias representa o estilo pragmático de gestão do prefeito e da vice-prefeita eleitos, Rodrigo Decimo e Lúcia Madruga. O objetivo é enfrentar gargalos, otimizar os serviços prestados à população e garantir uma administração ainda mais produtiva e transparente para a comunidade. O texto será analisado pelo Legislativo nas próximas sessões.

"Essa reestruturação busca resolutividade e eficiência da máquina pública. Assumimos compromissos com a população, que confiou nos nossos projetos e, agora, vamos honrar essa confiança com ainda mais entregas. Essa reorganização se faz necessária para contemplar nossas propostas", destaca Rodrigo Decimo.

O projeto encaminhado à Câmara conta com 23 secretarias de governo a serem efetivadas a partir de 2025. A nova estrutura não representará custos aos cofres públicos em razão de fusões e extinções de cargos existentes. "Estamos propondo um novo modelo de gestão, focados na eficiência e na qualidade dos serviços prestados às pessoas. Temos certeza que, com esse projeto, vamos alcançar os objetivos propostos para tornar Santa Maria uma cidade ainda melhor para todos", reforça Lúcia Madruga.

Dentre as novidades para 2025, a prefeitura pretende criar a secretaria de Turismo, que terá a missão de ampliar o turismo regional e o desenvolvimento, e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que ficará responsável pela Guarda Municipal, pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), pelas ações de segurança e pela fiscalização de trânsito.

A proposta também prevê a criação da Secretaria de Governança - atual Gabinete do Prefeito. A futura estrutura administrativa contará, ainda, com seis secretarias transversais, que darão a base de sustentação às demais pastas programáticas e ao próprio governo. As secretarias transversais são: Procuradoria Geral do município, Secretaria de Comunicação, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Planejamento e Administração e Secretaria de Transparência e Controle.