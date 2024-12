Ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na BR-116, ganha data de inauguração

Sete meses após a enchente que derrubou - dentre outras estruturas - a ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, uma nova estrutura será inaugurada. E com data definida. Com a construção em tempo recorde, os motoristas poderão reutilizar o trecho na Serra gaúcha a partir do dia 20 de dezembro.