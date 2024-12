Dnit confirma entrega da ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, para este mês

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, recebeu a confirmação de que a ponte nova da BR-116 sobre o Rio Caí terá a sua entrega ainda em dezembro. A informação é do Ministério dos Transportes, que constrói a nova estrutura através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). De acordo com o Ministério dos Transportes, a data da entrega oficial da nova ponte será anunciada nos próximos dias com a possível presença do ministro Renan Filho.