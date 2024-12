Empresa chinesa GAC Motors assina contrato com a UFSM

A fabricante chinesa GAC Motors anunciou um contrato de cooperação técnica com três universidades públicas brasileiras, sendo uma delas a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para pesquisa e desenvolvimento dos motores flex e híbridos flex de seus carros. O contrato de colaboração foi assinado entre Wei Haigang, presidente da GAC Internacional, divisão da montadora para mercados fora da China, o representante do Gabinete do Reitor da UFSM, professor Eduardo Rizzatti, e representantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A parceria envolve investimento de R$ 120 milhões para as universidades, com foco em engenharia elétrica e mecânica. Pesquisadores da UFSM, UFSC e Unicamp atuarão no desenvolvimento de veículos, motores, autopeças e componentes para a futura produção nacional de motores flex e híbridos flex pela chinesa no Brasil.

As universidades também vão coordenar projetos de ensino, pesquisa e extensão com incentivos técnicos e financeiros da GAC Motors. As parcerias incluem a promoção de estágios para estudantes e profissionais entre China e Brasil, além de programas de capacitação conjunta. A cooperação entre GAC Motors e as universidades acontecerá ao longo de cinco anos, prazo que pode ser renovado.

O cronograma de trabalho já está em discussão e deverá ser confirmado assim que for assinado o novo contrato, nas próximas semanas. Como as necessidades da empresa chinesa são urgentes, o início deverá ser já nos primeiros meses de 2025.

"Este acordo fortalece a posição da universidade como centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em áreas como motores flex e híbridos. Além disso, representa uma oportunidade para integrar o conhecimento técnico e científico brasileiro com o de uma das maiores montadoras chinesas, promovendo transferência de tecnologia, capacitação de profissionais e ampliação do impacto global da pesquisa nacional", destaca professor Mario Martins, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSM.