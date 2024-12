Caso de terceirizados demitidos em Erechim deve parar na Justiça

O encontro visa acelerar o recebimento dos direitos trabalhistas das 28 trabalhadoras terceirizadas da Araújo Prestação de Serviços. Elas foram desligadas por meio de mensagem no domingo à noite (8) Integrantes da secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do município se reuniram nesta terça-feira (10) com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Zeladoria, Reciclagem de Lixo e Limpeza Urbana (Sindilimp) de Passo Fundo.da Araújo Prestação de Serviços., devido ao encerramento das atividades da empresa.

O Sindlimp afirmou que entrará com ação coletiva para liberação do salário e do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos próximos dias, de acordo com o presidente da entidade, Tiago Bitello. "Nós faremos de caráter liminar, de uma forma urgente, já que a prefeitura nos disse que tem saldo a pagar para a empresa", explica. Ele afirma que, ao longo de 2025, outros processos de cunho trabalhista e também para cobrança de dano moral também estão em pauta.

Uma das desligadas pela empresa foi auxiliar de limpeza Luciana Ferreira. Ela trabalhava há um ano e oito meses como terceirizada e conta como foi ser informada sobre a notícia. "Ele (Maurício Araújo, proprietário da empresa) mandou uma mensagem no grupo dos funcionários as 19h de domingo avisando sobre o desligamento. E eu não consegui dormir a noite inteira, não estou conseguindo comer direito, porque a gente fica nervosa com as contas para pagar. Ele disse que vai pagar o salário e a rescisão, mas a gente não sabe", contou a ex-funcionária.

O proprietário da empresa, Maurício Araújo, argumenta que além de estar de acordo a lei, o envio do comunicado via aplicativo de mensagens foi a alternativa mais rápida e viável. "Em função da sede da empresa ser distante do local da prestação de serviços, não teria como ter o tempo hábil de chegar em todas as funcionárias (o comunicado da demissão) no mesmo dia. Por isso, escolhemos não comunicá-las por mensagem", diz.

Ele comenta que as verbas rescisórias serão pagas até sexta-feira (13) dentro do período estipulado pela legislação. "No caso delas foi feito o aviso prévio indenizado que tem até 10 dias para ser realizado o pagamento após o comunicado. Hoje, a empresa não teria como arcar com todas as rescisões e aguardar o ressarcimento por parte do município. Essa ação judicial coletiva é somente para que esse valor seja transferido da municipalidade para cada uma", explica.

Em nota, a prefeitura de Erechim informa que tem valores pendentes referentes aos serviços prestados da companhia em aproximadamente de R$ 40 mil. A intenção é que todo esse valor seja destinado para cobrir as dívidas da empresa com os funcionários.