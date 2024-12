Antiga Maria Fumaça de Santa Maria passa por processo de restauro

A prefeitura de Santa Maria acompanha o processo de reforma dos vagões, da locomotiva e do trilho na Gare da Estação. Uma equipe fez a retirada de madeiras danificadas do vagão e alinhou o trilho de ferro. Na sexta-feira (6), ocorre a limpeza feita com lava jato na caldeira da locomotiva Maria Fumaça.

O vagão de madeira será reformado aos moldes do modelo original. Já para a restauração da caldeira, será necessária a retirada das partes com ferrugem para poder receber a pintura. Na sequência, a reforma contemplará os outros três vagões, sendo um carro que era restaurante e dois carros destinados para passageiros.

"O processo de reforma é um trabalho detalhado. Requer o cuidado para preservar o mais fiel possível as peças originais, pois são elementos importantes que compõem o Memorial Ferroviário do Município. Estamos acompanhando todas as etapas, e dando suporte à empresa no que seja necessário", explica a secretária de Cultura, Rose Carneiro.

As peças que passarão por reforma são objetos de metal e objetos de madeira de grande porte. Na primeira, estão enquadrados a locomotiva e o locomóvel, que requerem, para sua conservação, profissional com especialidade em metalurgia e que possua equipamentos e materiais adequados. Na segunda, de objetos de madeira, estão enquadrados os carros de passageiros - este último que poderia ser classificado com uma peça mista, que envolve conhecimentos de marcenaria de maneira preponderante e de metalurgia, em grau menor, mas também importante.

Os objetos não passaram por recuperações anteriores e estão se deteriorando rapidamente, o que pode ocasionar uma grande perda do suporte original, especialmente os objetos de madeira. A falta de uma estrutura protetiva (até então) para as peças fez com que elas ficassem expostas constantemente às intempéries e quedas de folhas, o que acarretou em uma maior deterioração, pois o acúmulo de sujidades, umidade e a alteração climática agiliza o processo de decomposição do suporte.