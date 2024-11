Canoas desocupa pontos de transbordo de resíduos da enchente

A Prefeitura de Canoas concluiu a limpeza dos transbordos temporários de resíduos da enchente. O último dos terrenos a ser desocupado foi o da avenida Guilherme Schell, no bairro São Luís, que armazenou um dos maiores volumes de cargas recolhidas.

Além da Guilherme Schell, também funcionaram transbordos no Parque Eduardo Gomes, na avenida Irineu Carvalho Braga, no pátio da empresa Bianchini e na Rua David Canabarro. No momento, todos os cinco pontos utilizados estão totalmente desocupados, e o parque foi o primeiro a ser entregue limpo em setembro, a tempo de ser utilizado como sede da tradicional Semana Farroupilha. Canoas recolheu um total de 400 mil toneladas de resíduos da frente das casas, um volume maior do que o retirado em Porto Alegre e que equivale a cinco anos de recolhimento de lixo orgânico.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Caron, os transbordos tiveram papel essencial no enfrentamento aos transtornos causados pela catástrofe climática. "Os transbordos temporários foram fundamentais e a utilização destes espaços permitiu que as cargas fossem retiradas muito mais rápido do que se fossem levadas diretamente ao destino final", explicou o secretário.