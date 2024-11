Navio russo deixa o Porto de Rio Grande para expedição na Antártica

O navio quebra-gelo russo Akademik Tryoshnikov, do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica de São Petersburgo, deixou o Porto do Rio Grande na sexta-feira (22) rumo à Antártica. A tripulação inclui 61 cientistas, dos quais 27 brasileiros, todos vinculados a projetos de pesquisa do Programa Antártico Brasileiro (Proantar). Trata-se da primeira circum-navegação costeira antártica capitaneada pelo Brasil.

Duas unidades acadêmicas da Furg integram a expedição: o Instituto de Oceanologia (IO) e o Instituto de Ciências Biológicas (ICB), além de três programas de pós-graduação da universidade. Ao total, estão embarcados três doutores, um doutorando e uma mestre, sendo dois deles bolsistas do Programa Impactant, vinculado ao Proantar.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) coordena a expedição, liderada pelo pesquisador Jefferson Simões, do Centro Polar Climático (CPC). A bordo da embarcação, a equipe terá à disposição laboratórios de ponta e instrumentação científica avançada para análises atmosféricas, biológicas e geofísicas, todos adaptados para operar no Continente Gelado.

Ao longo de 60 dias, a expedição vai percorrer um trajeto de mais de 20 mil quilômetros. O retorno está programado para 25 de janeiro. O objetivo principal é monitorar o estado das geleiras que drenam em direção aos oceanos, a fim de investigar fatores que contribuem para mudanças ambientais.

Em operação desde 2012, o navio científico Akademik Tryoshnikov pertence à classe PC3/PC4. Com 134,5m de comprimento e capacidade de carga de 12.701 toneladas, foi construído para a pesquisa científica nas duas regiões polares. A embarcação deixou o território russo no dia 25 de outubro, e navegou por 23 dias até atracar no complexo rio-grandino