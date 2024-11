'Cãoterapia' é usada de forma inédita em hospital de Tramandaí

Pacientes internados no Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, receberam pela primeira vez a Terapia Assistida por Animais, que auxilia na reabilitação e no trabalho dos profissionais de saúde. O Hospital de Tramandaí pertence ao Estado do Rio Grande do Sul desde 2011 e atualmente é administrado pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas).

A terapia animal foi protagonizada por Penny, da raça de cães Terra Nova. A iniciativa faz parte das diretrizes de acolhimento e humanização desenvolvidas pelo hospital. A Penny percorreu todas as unidades da instituição, como internação clínica e cirúrgica, centro obstétrico e ambulatório. O animal interagiu com os pacientes que quiseram usufruir de sua presença.

"O contato com os animais melhora o sistema imunológico, diminui os sintomas de depressão, reduz a ansiedade e baixa a pressão sanguínea. Há estudos que comprovam que interação com os pets, inclusive, libera hormônios associados ao bem-estar, como a serotonina, que tem efeitos tranquilizantes", enfatizou o veterinário Marcelo Batista. Ele é responsável pelo Hospital Veterinário Maria Schmitt, de Araranguá (SC), primeira unidade do Imas focado na saúde animal.