Lajeado reinaugura três espaços de saúde atingidos pela enchente

A prefeitura de Lajeado, realizou a entrega de espaços de saúde que foram atingidos pela enchente histórica de maio e agora foram reformados ou mudaram de endereço. Os locais foram o Posto do Centro, que foi reformado após a cheia, e também nos serviços do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas (AD) e na Unidade Especializada de Saúde - UES, que mudaram de endereço.

O Posto de Saúde do Centro atendeu temporariamente, de maio a novembro, no antigo prédio do INSS, na avenida Benjamin Constant. Após a conclusão da reforma, os atendimentos voltaram a ocorrer no prédio da rua Júlio May.

Outro serviço de saúde entregue à comunidade foi o CAPS. O serviço atendia na rua Santos Filho, 345, quando, em maio, foi atingido pela cheia histórica. Já a Unidade Especializada de Saúde (UES), antigo Serviço de Assistência Especializada (SAE) em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) foi instalado em uma área não alagável, após os estragos.