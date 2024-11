Veículos abandonados são removidos das ruas de Caxias do Sul

Uma força-tarefa composta por agentes das secretarias de Caxias do Sul, acompanhados ainda por servidores da Codeca, participaram de uma operação para remoção de veículos abandonados em uma área pública no bairro Planalto. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e resultou na remoção de cinco veículos.

Todos os veículos em questão foram autuados e removidos a depósitos credenciados do Detran-RS por se encontrarem estacionados em uma área pública na rua Olímpio Ricardo dos Reis. Dos cinco veículos, quatro foram considerados em desacordo com o que rege o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enquanto um único veículo ainda se encontrava em situação de trafegabilidade e foi liberado ao proprietário, mediante autuação.

Os veículos foram enquadrados em uma lei municipal, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município, e aponta que veículos estacionados em via pública por mais de 15 dias sem placas de identificação ou por mais de 30 dias com placas de identificação podem ser removidos pelo poder público. Para solicitar a remoção de veículos abandonados em via pública, a comunidade precisa oficializar a denúncia através do "Alô, Caxias", no telefone 156..