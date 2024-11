Instituição de Cachoeirinha anuncia criação de curso de medicina

O Centro Universitário Cesuca, instituição que pertence a Cruzeiro do Sul Educacional, confirmou que recebeu a autorização para 60 vagas no curso de medicina, tornando-se a primeira instituição a oferecer essa graduação na região de Cachoeirinha. As vagas foram aprovadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), em portaria divulgada na semana passada.

"É com muita alegria que, no ano em que completamos 20 anos de história, anunciamos a autorização para a abertura do curso de Medicina,Essa é a terceira instituição da Cruzeiro do Sul Educacional a obter autorização este ano", destaca André Raeli, Vice-presidente de Saúde da Companhia.

Neste ano (2024), foram autorizadas 60 vagas para o curso de medicina tanto no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, quanto no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). As informações do processo seletivo serão divulgados em breve.