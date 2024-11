Erechim Rally Brasil atrai público superior a 100 mil pessoas no Norte gaúcho

O Erechim Rally Brasil 2024 vai entrar para a história como um dos maiores eventos do rally de velocidade já realizado no Brasil. Com 84 carros no grid, entre as modalidades de velocidade e Raid e mais de 100 mil espectadores nos quatro dias de evento, a cidade se consolida no mapa de eventos de rally no País

Competidores de diversos estados brasileiros e de outros cinco países, tornaram o evento um sucesso, enfatiza o presidente do Erechim Auto Esporte Clube (Eaec), Felipe Costa. "O evento foi algo incrível. Muitos competidores, muito público, algumas dificuldades, mas que os responsáveis pelo bom andamento da prova resolveram de forma rápida para que ela continuasse", destaca. O Paraguai consolidou seu reinado sendo o país com maior número de vitórias da prova brasileira que sedia desde 2002 (com exceção de 2005), uma prova do Campeonato Sul-americano de Rally de Velocidade