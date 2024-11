Agricultores afetados por cheias em Rio Grande recebem insumos da prefeitura

O Executivo de Rio Grande iniciou nesta semana a distribuição de mudas, sementes e insumos para famílias de pequenos agricultores residentes das localidades banhadas pela Lagoa dos Patos afetadas pelos eventos climáticos que assolaram o município nos últimos dois anos. Foram distribuídas sacas com sementes de milho e mudas de hortaliças como alface, brócolis e couve, culturas tipicamente produzidas pelos agricultores das regiões que sofreram quebra na produção em função do clima.

Cada agricultor também recebeu cinco sacas de adubo (50kg cada) e duas toneladas de calcário. A ação beneficiou um total de 257 pequenos produtores rurais do interior do município do Rio Grande.

Os agricultores cadastrados também receberam mudas de diversas árvores frutíferas, como goiabeiras, pessegueiros, amoreiras e laranjeiras, possibilitando a diversificação de culturas em suas lavouras. Mudas de oliveiras também foram distribuídas para 50 das famílias cadastradas, onde cada uma recebeu duas mudas de subespécies distintas buscando seu cruzamento e a adaptação destas ao clima e solo da região.

Em fala durante a entrega oficial dos insumos, mudas e sementes, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco afirmou que a ação é parte de um compromisso assumido pelo Executivo em auxiliar os pequenos produtores do município a se restabelecerem após a série de eventos climáticos, buscando que estes possam voltar a produzir ainda neste ano de 2024. Fábio aponta que o recurso aportado no apoio à agricultura familiar no município é uma oportunidade para amenizar essa situação oriunda das cheias da Lagoa ocorridas em sequência após a forte seca que já havia comprometido a produção rural no município.