Orquestra de sopros de Caxias do Sul realiza concerto especial

A Orquestra de Sopros da Secretaria Municipal da Cultura apresenta, no próximo dia 14 de novembro, às 20h, o concerto "100 anos da composição Rhapsody in Blue", no UCS Teatro. Com participação especial da pianista Olinda Allessandrini, a apresentação será uma homenagem à obra de George Gershwin, um século após sua criação.

A composição de Gershwin conecta o piano jazzístico, elementos das big bands de jazz e a música de concerto para orquestras, sendo um privilegiado encontro do popular e o erudito, do piano solo e da orquestra.

"Essa composição é um encontro entre o Jazz, que é um estilo musical popular, com a música de concerto. Então essa música, ela é realmente singular dentro da história da música norte-americana, especialmente, porque ela juntou o Jazz à música clássica. O compositor George Gershwin foi um dos primeiros a criar uma peça no estilo jazz-concerto, muito inovadora para época", destaca o gerente da Unidade de Música, Diego Lunelli.

A formação instrumental da Orquestra de Sopros, que conta com trombones, trompetes, oboés, clarinetes, fagote, flautas, trompas, tubas, saxofones e contrabaixos, recebe a parceria do piano com a solista Olinda Allessandrini, uma das mais versáteis e conceituadas pianistas brasileiras. Seu repertório abrange uma vasta escolha de obras para piano solo, além de música de câmara e concertos com orquestras. Olinda participa de festivais nacionais e internacionais de piano, além de palestras, colaboração em jornais e revistas digitais e participação com capítulos em livros editados.

O concerto tem entrada franca, sem necessidade da aquisição de ingressos. Para dúvidas ou mais informações entrar em contato através do telefone (54) 3901-1316 ou pelo e-mail [email protected]