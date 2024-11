Inspeção da RGE identifica furto de energia em Caxias

Equipes da RGE e da Polícia Civil realizaram uma ação contra fraudes e furtos de energia em Caxias do Sul. As inspeções foram feitas em local onde havia a suspeita de irregularidade. No endereço, onde funcionava uma estética automotiva e uma lancheria, foi identificada uma ligação direta à rede da RGE, no muro da propriedade. Os proprietários dos estabelecimentos foram presos em flagrante nesta terça-feira (5) por furto de energia e liberados após o pagamento de fiança.

Fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal com penas que podem chegar a até quatro anos de prisão. Após confirmado o furto, a RGE realiza os cálculos e estima a quantidade de energia furtada, ou seja, o que foi consumido pelo estabelecimento e que deixou de ser pago à distribuidora. Desta forma, a companhia pode fazer a cobrança retroativa dos valores.

Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas.