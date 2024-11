Cineclube Torres apresenta sessões especiais no sábado e domingo

O fim de semana em Torres, no litoral Norte, trará dois marcos da produção audiovisual gaúcha, na Sala Audiovisual Gilda e Leonardo do Cineclube, pelo projeto "Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre em Torres".

Nesta sexta-feira (8), às 20h, será exibido o longa "Dromedário no Asfalto", com a presença do diretor e histórico integrante da produtora Clube Silêncio, Gilson Vargas. O filme é uma versão gaúcha de um gênero cinematográfico clássico, um road movie por terras fronteiriças e cisplatinas: depois de perder a mãe, Pedro se sente devastado e determinado a conhecer a identidade de seu pai. A única informação que ele tem é que o homem partiu para o Uruguai para viver isolado.

Já no sábado (9), também às 20h, o único filme produzido diretamente pela Clube Silêncio, "Ainda Orangotangos". dirigido por Gustavo Spolidoro, em adaptação do livro homônimo do escritor Paulo Scott.

O diretor, que estará presente para encontrar o público cineclubista presente, em curtas anteriores já tinha explorado a técnica do plano-sequência (uma gravação contínua sem cortes) e, partindo destas experiências, em 2006, filmou os 80 minutos de "Ainda Orangotangos" sem qualquer solução de continuidade.

O filme apresenta uma agitada Porto Alegre, percorrendo com a câmera ligada 15 km da área central, apresentando vários cenários e situações, com duas dezenas de protagonistas e mais de 180 figurantes.

Na segunda-feira (11), às 20h, o ciclo continua com o segundo longa da dupla Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, "Tinta Bruta", premiado no Festival de Berlim.

As sessões, com entrada franca, integram a programação continuada realizada na Sala Audiovisual Gilda e Leonardo, pelo Cineclube Torres, associação sem fins lucrativos com 13 anos de história.