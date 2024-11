Inscrições para Expodireto e Expoagro seguem até o dia 14

Os escritórios municipais da Emater/RS-Ascar estão aptos a receber os empreendedores familiares interessados em participar em 2025 das feiras da Agricultura Familiar da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, e da Expoagro Afubra, em Rio Pardo. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 14 de novembro.

Os pavilhões, coordenados pela Emater/RS-Ascar, Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Afubra e Fetag-RS, devem contar, respectivamente, com 197 e 216 estandes voltados para agroindústrias familiares, artesanato rural e plantas ornamentais, além de espaços com foco no artesanato indígena.

De acordo com o Assistente Técnico Regional (ATR) do Escritório Regional de Passo Fundo, Vilmar Wruch Leitzke, cerca de 70% dos participantes do Pavilhão da Agroindústria Familiar da Expodireto Cotrijal são agroindústrias (de queijo, salame, bolacha, pães, cucas, biscoitos, vinhos, cachaça, suco, iogurte, entre outros). O restante, plantas ornamentais e artesanato indígena. "Cada vez mais o número total de inscritos e selecionados é superior ao número de estandes e, por isso, temos de fazer espaços compartilhados", afirma.

O Assistente Técnico Regional de Organização Econômica da Emater/RS-Ascar de Soledade, Olivio Faccin, comenta que a Expoagro Afubra, considerada uma das principais feiras do Estado, oportuniza às agroindústrias de diferentes municípios gaúchos participar e comercializar seus produtos, servindo como uma vitrine.

O Departamento de Agricultura Familiar SDR será responsável por receber as cópias das fichas de inscrição e demais documentos dos escritórios municipais, avaliando ainda as normas sanitárias, ambientais e tributárias dos empreendimentos interessados. A divulgação das agroindústrias selecionadas acontece em dezembro.

A Expodireto Cotrijal ocorre em Não-Me-Toque, entre 10 e 13 de março de 2025, enquanto a Expoagro Afubra será realizada em Rio Pardo, de 25 a 28 de março de 2025.