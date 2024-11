Tramandaí recebe limpeza e manutenção na Beira-Mar

A Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria da Zona Sul, segue com o cronograma de manutenção e limpeza da Avenida Beira-Mar. Nesta semana, a equipe realizou uma série de melhorias em pontos estratégicos da região. As ações incluíram capina, limpeza e pintura do meio-fio no calçadão de Nova Tramandaí, Jardim Atlântico e Oásis Sul, abrangendo o trecho entre o Terminal Turístico e o Balneário Tiarajú. Para mais informações podem ser obtidas em contato com a Secretaria da Zona Su,l pelo WhatsApp (51) 98913-4279 ou visite nossa sede na Av. Minas Gerais, 2186. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.