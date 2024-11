Operação especial traz barco-escola a São Leopoldo

Depois de uma maratona burocrática e dificuldades logísticas agravadas pela enchente de maio, o Peixe Dourado poderá percorrer as águas do Rio dos Sinos. Peixe Dourado é o nome do barco-escola que será usado em São Leopoldo para atividades de educação e preservação ambiental, e que saiu de Itajaí (SC) na segunda-feira (4) e deve chegar ao município do Vale do Sinos no início da próxima semana.

Apesar de ser concebido para o meio aquático, o barco teve de ser transportado por via terrestre na maior parte do caminho, por não ter sido possível o translado hidroviário por conta da enchente.

Portanto, foi necessária uma operação especial para deslocar a embarcação, que mede 18m de cumprimento, 7 metros de calado (largura) e 4,5 metros de altura. A carreta que puxou o veículo só podia circular a 40km/h e no período noturno, acompanhada de batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme o DNIT e acompanhado de batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta com carga superdimensionada pode circular somente a 40 km/h.

O Peixe Dourado, por enquanto, está em Torres, no litoral Norte gaúcho, e aguarda a liberação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para continuar o seu trajeto por via terrestre até Porto Alegre.

Na capital gaúcha, a embarcação ainda será inspecionada pela Marinha do Brasil durante cerca de dois dias, a fim de verificar questões como segurança e navegabilidade. Concluída esta etapa. o barco navegará pelas aguas do Guaíba, de Porto Alegre até o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, em um trajeto que levará cerca de quatro horas. "Por conta das enchentes de maio, a transportadora nos comunicou que seria praticamente impossível ele vir por água. Até porque seria a primeira viagem do barco e era muito arriscado", conta a secretária do Meio Ambiente (Semmam), Jussara Lanfermann. O trecho possui regiões com bancos de areia entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o que reforçou a decisão de trazer o barco por terra.

Quando o Peixe Dourado chegar à cidade, haverá uma cerimônia de inauguração e um passeio inicial com as autoridades municipais. A partir do primeiro semestre de 2025, as atividades no barco-escola farão parte do calendário escolar da rede municipal. A embarcação é um catamarã que tem uma sala de aula que comporta 62 lugares. O projeto também será inclusivo, contendo acesso para pessoas com deficiência.

Além de funcionar para a educação socioambiental sobre o Rio dos Sinos, o Peixe Dourado será também um espaço para a pesquisa, ecoturismo, controle e fiscalização ambiental. "A expectativa que a embarcação realize uma viagem por dia. E aos domingos, faça passeios para promover ao mesmo tempo o turismo e a preservação do Sinos e dos arroios do município", pontua a secretária do Meio Ambiente.

A chefe da pasta elencou os resíduos lançados nas águas como um dos principais fatores de poluição do rio. E, justamente por causa disso, o nome escolhido para o barco foi Peixe Dourado. O animal é uma espécie cujas condições de vida servem de parâmetro para a integridade ecológica do sistema onde vive. Como predador de topo, ele necessita das outras espécies como presa para sobreviver. Quando o sistema está desequilibrado, a população do dourado diminui, como ocorreu nas últimas décadas.