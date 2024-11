Acesso rodoviário a Amaral Ferrador recebe primeiros km de asfalto

A implantação do asfalto nos primeiros quilômetros do acesso a Amaral Ferrador teve início esta semana. A obra é executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e ligará o município à BRS-116, no Sul do estado.

Na etapa atual, os dois quilômetros iniciais da rodovia estão recebendo a camada asfáltica. A terraplenagem já está concluída até o quilômetro 8, e a base asfáltica até o 6. O investimento total na obra é de R$ 54 milhões, com recursos do Tesouro do Estado.

O secretário Juvir Costella destaca que a ERS-354 contribuirá significativamente para o desenvolvimento regional.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, detalha que, no momento, a ERS-354 segue com ações de terraplenagem e execução da base até o quilômetro 16. "Nossa previsão é que, até dezembro, a camada final de asfalto avance até o quilômetro 8. Estamos trabalhando em várias frentes de forma simultânea para otimizar o tempo de execução e entregar quanto antes este importante acesso à comunidade", projeta.